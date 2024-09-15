Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gözaltına alınan üç ABD, iki İspanya ve bir Çekya vatandaşının Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast düzenleme planı içinde olduklarını söyledi. Cabello, düzenlediği basın toplantısında, “Bu operasyona CIA liderlik ediyor” dedi.

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, operasyon kapsamında yüzlerce silaha el konulduğunu da belirterek, CIA ve İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi’nin (CNI) olayla ilişkili olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin Maduro’ya suikast planladığını belirten Cabello, “Hatta bu iki şüpheli bize, Başkan Nicolas Maduro'ya, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e, bana ve partimize ve devrimimize liderlik eden başka bir grup yoldaşımıza suikast düzenlemek için çok açık hedeflerle Venezuela'ya getirmek üzere aradıkları bir grup paralı askerden bahsediyor” dedi.

Cabello, buna CIA’in liderlik ettiğini ifade ederek, “Bu operasyonu CIA yönetiyor ve bu bizi şaşırtmıyor ancak İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CIA'in bu alanda faaliyet gösterdiğini bildiği için her zaman düşük bir profil çizdi” diye konuştu.

ABD suçlamaları reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cabello’nun yönelttiği suçlamaları reddetti. ABD medyasında yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı, “ABD'nin Maduro'yu devirmeye yönelik bir komploya karıştığı yönündeki iddialar kesinlikle yanlıştır. Washington, Venezuela'daki siyasi krize demokratik bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaptırım kararı açıklanmıştı

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’daki seçimlerde doğru sonuçların paylaşılmasını engelledikleri gerekçesiyle Maduro ve 16 yetkiliye yaptırım kararı verildiğini açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, “Belirlenmiş kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin elinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkteki çıkarları engellenmiştir ve OFAC'a bildirilmelidir. Buna ek olarak, yaptırım uygulanan kuruluş ve kişilerle belirli işlem veya faaliyetlerde bulunan finansal kuruluşlar ve diğer kişiler yaptırımlara maruz kalabilir veya bir yaptırım davasına konu olabilir” denilmişti.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Yüksek Mahkeme Başkanı Caryslia Rodriguez, Seçim Konseyi Direktörü Rosalba Gil ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Pedro Infante gibi isimler de bulunuyor.