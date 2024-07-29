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Maduro, 2025-2031 yılları arasında mevcut görevini sürdürecek. Ülkede başkanlık seçimi sonrası, seçimi kazanan aday altı yıl süreyle başkanlık yapıyor.

Venezuela’da halk dün başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, mevcut Devlet Başkanı Maduro’nun oyların yüzde 51,20’sini alarak seçimi kazandığını açıkladı. Maduro’nun rakibi Edmundo Gonzalez yüzde 44,2 oy alırken, diğer adaylar toplamda yüzde 4,6 oy aldı.

Venezuela ’da dün düzenlenen başkanlık seçim lerinde mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro , tekrar seçildi. Maduro, 2031’e kadar görev yapacak.

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