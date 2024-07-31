Venezuela'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı. Ülke genelinde artan gerilim ve şiddet olayları, güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle devam ediyor.

Venezuela'da seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolar giderek şiddetleniyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Son iki günde 11 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı 749'a yükseldi.

Protestolarda ölenlerin 5'i Caracas'ta, 2'si Zulia'da, 2'si Yaracuy'da, birer kişi ise Aragua ve Tachira'da hayatını kaybetti. Olayların artması üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına binlerce asker ve polis sevk edildi. Yetkililer, güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Seçimler hileli denildi

Venezuela Seçim Konseyi'nin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanlığı seçimini üçüncü kez kazandı. Ancak, muhalefet 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Seçim Konseyi'nin verilerinin doğru olmadığını ve seçimlerin hileli olduğunu öne sürdü. Bu iddiaların ardından meydanlara inen onlarca kişi, polisle çatışarak tepkilerini gösterdi.