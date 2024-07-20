Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu'nun (JCMT) Venüs projesi ve NASA'nın "Pioneer Venüs 2" sondalarından elde edilen veriler, Venüs'ün atmosferinin derinliklerindeki bulutlarda fosfin ve amonyak moleküllerinin varlığını ortaya koydu. Bu elementler, oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilmiş olabilir.

Fosfin ve amonyak, yaşamın ipuçları mı?

Londra Imperial College'dan Dr. Dave Clements ve ekibi, JCMT-Venüs projesi verilerini kullanarak Venüs'ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında fosfin ve amonyak moleküllerine dair ipuçları buldu. Fosfin gazı, oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar tarafından üretilebilen bir gazdır.

Önemli tespitler

Fosfin Gazı: Fosfin gazı, milyonda bir parça düzeyinde tespit edildi.

Amonyak: Pioneer Venüs 2 sondalarından elde edilen verilerle tutarlı şekilde bulutlarda amonyak bulunabileceğine dair tespitler yapıldı.

Venüs'ün değişen atmosferi

Dr. Clements, Venüs'ün atmosferinde fosfinin yanı sıra su ve kükürtdioksit miktarının zamanla değiştiğini belirtti. Bu değişikliklerin nedenleri halen bilinmiyor, ancak bu gazların varlığı ve miktarındaki değişiklikler, Venüs'ün atmosferinde önemli kimyasal süreçlerin olduğunu gösteriyor.

Mikroplar üretmiş olabilir

Bir kayalık gezegende amonyak bulunması, güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor. Cardiff Üniversitesinden Prof. Dr. Jane Greaves, Venüs bulutlarında mikroorganizmaların var olabileceğini ve bu mikropların amonyağı asidi nötralize etmek için kullanabileceğini belirtti.

Venüs'te yaşam olup olmadığını kesin olarak belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak fosfin ve amonyak bulguları, gezegenin atmosferinde yaşam belirtileri olabileceğine dair güçlü ipuçları sunuyor.