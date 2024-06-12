Türkiye otomotiv pazarında hızla büyüyen Çin menşeli araçlar için beklenen vergi kararı açıklanmıştı. 8 Haziran tarihli haberimizde verdiğimiz bilgilerden sonra yüzde 40'lık artışı öğrenen vatandaşlar bayilerde kuyruk oluşturdu.

Çin'den ithal edilen otomobillere yüzde 40 ek vergi getirilmesine ilişkin kararın ardından, tüketiciler hızla bayilere akın etti. 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek bu vergi artışı, Çin menşeli otomobillerin fiyatlarında ciddi bir artışa neden olacak.

Fiyatlar daha da yükselecek

Karar doğrultusunda, Çin'den ithal edilen tüm otomobillerde yüzde 40 ek vergi uygulanacak. Bu vergi artışı, araçların ÖTV ve KDV eklenmiş toplam fiyatını önemli ölçüde yükseltecek. Örneğin, şu anda 1 milyon 450 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı, yeni vergi ile birlikte 2 milyon 50 bin liraya çıkacak. Bu da yaklaşık 500 bin liralık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası tüketiciler, bu zamdan etkilenmeden önce araçlarını almak için bayilere koştu. Çin menşeli otomobillerin fiyatlarının 8 Temmuz'dan sonra yüzde 40'lık vergi artışıyla daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, araç alım taleplerinin kısa sürede yoğunlaşmasına neden oldu.