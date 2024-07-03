Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle vergi dairesi başkanlıkları "defterdarlık" unvanını alarak Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bağlandı. Bu değişiklik, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Vergi daireleri ve defterdarlıklar tek çatı altında

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında açıkladığı adım uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilecek.

29 ilde vergi daireleri defterdarlık oldu

Kararnameyle 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, vergi dairesi başkanları defterdar unvanına sahip oldu. Ayrıca, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde yeni defterdarlıklar kuruldu.

Yeni defterdarlıkların yetkileri ve görevleri

Yeni düzenleme ile birlikte defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak. Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını taşıyacak. Defterdarlık Personel Müdürlüğü kaldırılarak, görevleri GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğüne devredildi.

İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Mükellefler, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yer alan hususlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına izleme ve raporlama görevleri verildi. Ayrıca, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve uygulamanın takibi konularında da Bakanlık yetkilendirildi.

Kararname, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.