Bakan Mehmet Şimşek, söz konusu gelişmeye ilişkin açıklamasında, “Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında uygulamaya alınan Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı, risk analizi çalışmaları sonucunda büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermemiş ya da gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk gösteren 10 bin mükellefi kapsadı.

Yaklaşık 1000 mükellef, program kapsamında hayatlarında ilk kez gelir vergisi beyannamesi verdi ve bu süreçte beyan ettikleri matrah 1,2 milyar lirayı aştı. VDK müfettişleri, mükelleflerle yaptıkları görüşmelerde, şirket ve ortaklar arasındaki mali ilişkilerin hukuki çerçevesini anlatarak kar dağıtımının önemine dikkat çekti.

Görüşmeler sonucunda, daha önce kar dağıtımı kararı bulunmayan ya da sınırlı sayıda kar dağıtan yaklaşık 1000 mükellef, ortak oldukları şirketlerde kar dağıtımı kararı aldı. Bu adımla birlikte beyan edilen vergiler sayesinde yaklaşık 5,9 milyar lira matrah farkı oluştu.

Bunun yanı sıra program kapsamında yer alan bazı mükellefler, gelir vergisi beyannamesi vermekle kalmayıp, ortak oldukları yaklaşık 1200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını da 7,7 milyar lira artırarak vergi ödemelerini gerçekleştirdi. Böylece gözetim programı çerçevesinde toplamda 15 milyar liralık matrah farkı sağlanmış oldu.

Programa dahil olan mükelleflerin büyük bir kısmı denetim süreçlerine uyum gösterirken, uyum sağlamayan mükellefler için ise vergi denetimleri devam edecek. Bakan Şimşek, programın yüksek gelir gruplarının kayıt dışı faaliyetlerini önlemeyi ve vergide adaleti güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.