Vergi Denetim Kurulu'ndan Rekor 120 Milyar Lira Kamu Alacağı Sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucunda, devletin kasasına 120 milyar lira gibi rekor bir tutarın girmesini sağladı. Yapılan denetimlerde, büyük mükellefler, görünür geliri olmadan lüks tüketim yapanlar ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu geniş bir kesime yönelik incelemeler yapıldı.

Yıl boyunca yürütülen yoğun denetimler

2023 yılı boyunca VDK, kuyumculuk ve demir-çelik sektörlerinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok alanda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerin odağında, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve fahiş fiyat artışları yer aldı. Bakanlık, bu denetimlerin meyvesini geçtiğimiz yıl 120 milyar lira gibi tarihi bir kamu alacağı rakamıyla topladı.

Matrah farkı ve vergi artışları

2023'te yapılan vergi incelemeleri sonucunda 159,75 milyar lira matrah farkı tespit edildi. Bu farklar üzerinden 40,02 milyar lira vergi tahakkuk ettirilirken, 80,41 milyar lira ceza kesildi. Sonuç olarak, 120 milyar lira kamu alacağı sağlandı. Bu, VDK’nin inceleme yoluyla sağladığı en yüksek gelir oldu.

Kayıt dışılık ve fahiş fiyat artışlarına yönelik stratejiler

Bakanlık, özellikle kazançlarını beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerle mücadeleye devam etti. Bunun yanı sıra, fiyatlarını maliyetlerinde bir artış olmadan yükselten ancak bu artışı vergi gelirlerine yansıtmayanlara karşı yoğun incelemeler yapıldı.

İzaha davet ve vergi artışı

2023’te vergi mükelleflerine yönelik "izaha davet" yöntemi de etkin bir şekilde kullanıldı. Bu sayede, 2024 yılı için izah vermesi istenen mükelleflerin vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırdığı, bu artışın ise 2,25 milyar lira vergi olarak kayda geçtiği belirtildi.

Teftiş çalışmaları ve vergi tahsilatları

Teftiş çalışmalarıyla 1,6 milyar lira daha Hazine'ye kazandırıldı. Ayrıca, vergi mükelleflerinin tahakkuk ettirilen vergilerini ödemeyenlerin takibi sonucu yaklaşık 124 milyar lira tahsil edildi.

Bakan Şimşek'ten mesaj: "Dürüst mükellefin yanındayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kazancını kayıt dışı bırakıp düşük vergi ödeyenlere karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, “Vergide adalet ve etkinlik temel ilkemiz olmaya devam edecek. Dürüst mükelleflerin yanındayız” dedi.