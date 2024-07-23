ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen vergi ve sosyal güvenlik düzenlemeleri, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Düzenlemeler, vergi adaletini sağlamayı, denetimleri artırmayı ve kayıt dışı faaliyetleri caydırmayı hedefliyor.

Kayıt dışı ekonomiye karşı sıkı önlemler

Yeni düzenlemeler, mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyet gösterenlere ve başkasının IBAN veya POS cihazını kullananlara yönelik cezaları artırıyor. Bu sayede, kayıt dışı ekonomiye katılımın önüne geçilmesi ve vergi gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Vergi denetimlerinde yoğunlaşma

Düzenlemeler kapsamında, 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada aktif olarak görev yapacak. Bu sayede, vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak ve vergi kaçaklarının önüne geçilmesi hedeflenecek.

Vergi adaleti ve gönüllü uyum

Yeni düzenlemeler, vergi adaletini sağlamak ve gönüllü uyumu teşvik etmek amacıyla çeşitli düzenlemeler içeriyor. Uzlaşmalarda vergi asıllarında indirim yapılmayacak, yalnızca vergi cezalarında indirim yapılabilecek.

Uluslararası şirketlerden vergi tahsilatı

Uluslararası şirketlerden, Türkiye'den elde ettikleri kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek. Bu düzenleme, uluslararası şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesini sağlayacak.

Diğer önemli düzenlemeler

Engellilerin araç alımlarındaki ÖTV istisnası 10 yıla çıkarılıyor, e-ticaret satışlarına yüzde 15 tevkifat getiriliyor ve yurt dışına çıkış harcı 500 liraya yükseltiliyor.