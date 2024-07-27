Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 27 maddelik birinci bölümünü kabul etti. Yapılan düzenlemeler arasında yabancı kurumlara yapılan deprem yardımlarında KDV istisnası sağlanması, emekli aylıklarının artırılması ve yurt dışı çıkış harçlarının yükseltilmesi gibi önemli değişiklikler bulunuyor.

Deprem Yardımlarına KDV İstisnası

Vergi Kanunları Teklifi'nin kabul edilen bölümünde, yabancı devlet kurum ve kuruluşlarının deprem nedeniyle yaptığı yardımlara KDV istisnası tanınacak. Bu düzenleme, yardım faaliyetlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini desteklemeyi amaçlıyor. Deprem yardımları kapsamında KDV muafiyeti, yardımların mali yükünü hafifletecek ve destek sağlama süreçlerini kolaylaştıracak.

Emekli Aylıklarının Artırılması

Teklifin bir diğer önemli düzenlemesi ise en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması. Bu değişiklik, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybını önlemek amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Artış, emeklilerin mali güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yurt Dışına Çıkış Harçlarının Yükseltilmesi

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek. Bu değişiklik, yurt dışı seyahatlerinin maliyetini etkileyebilir ve bu harçların artırılması, devlet bütçesine ek bir gelir sağlayacak.

Ceza Düzenlemeleri

Yeni düzenleme, kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod ve elektronik cüzdan gibi ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatlarda usulsüzlük durumlarına özel cezalar getiriyor. Kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılan tahsilatlarda ceza miktarı, belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı olarak uygulanacak. Bu düzenleme, ödeme sistemlerinin düzenli ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme İkramiyesi

Kamu görevlileri sendikalarının üye sayısını artırmak için düzenlenen bu maddeye göre, sendika üyesi kamu görevlilerine aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bu ödemeler, ayrıca toplu sözleşme desteği ile birlikte yapılmayacak. Bu düzenleme, sendika üyeliği teşvikini artırmayı hedefliyor.