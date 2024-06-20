Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi reform paketinde sona gelindi. TBMM'ye sunulması planlanan paketle birlikte asgari gelir vergisi uygulaması başlatılacak. Vergiden en çok etkilenecek meslek grubu ise motokuryeler olacak.

TBMM'ye sunulması planlanan pakette gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Şirket bünyesinde sigortalı çalışan motokuryeler için bir değişiklik söz konusu olmasa da esnaf kurye modeliyle çalışan motokuryelere yeni vergi paketiyle yüzde 15 vergi uygulanması bekleniyor.

Buna göre yıllık kazancı 3 milyon liranın altında olan motokuryelerden bankalar yüzde 15 oranında vergi tahsil edecek. Uzmanlar ise esnaf kurye çalışma modeliyle şirketlerin birçok sorumluluğu üzerinden attığını ve bu modelle birlikte emekçilerin örgütlenmesinin engellediğini ifade ediyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’e konuşan Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Başkanı Kenan Öztürk, vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekerek “Motokuryeler günde 12-14 saat ve hafta sonu izinsiz bir şekilde çalışmak zorunda kalıyor. Bu yoğunlukta çalışmadıklarında ise ellerine asgari ücret kadar bile bir ücret geçmiyor” dedi.

44 mükellefi ilgilendiren vergi yüzde 5 oranında artırılacak

Banka ve finans kurumlarında olduğu gibi, yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların buralardan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 25 yerine yüzde 30 olması öneriliyor. Bugün itibarıyla 44 mükellefi ilgilendirdiği ve yeni uygulamanın 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi oluşturacağı belirtiliyor.

Kripto varlıkların vergilendirilmesinde iki formül

Kripto varlıkların vergilendirilmesiyle ilgili de iki farklı vergilendirme formülü öneriliyor. Önerilerden ilki işlem vergisi, diğer ise gelir vergisi. Buna göre alım-satımlardan on binde üç gibi bir oranda işlem vergisi uygulanabilir. Alım-satımdan elde edilen gelirden gelir vergisi de masada bulunuyor. İşlem vergisi ile yıllık getirinin 3,7 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Çok uluslu şirketlere vergi

Başta AB ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülkede yasalaşan küresel asgari kurumlar vergisinde, yıllık konsolide hasılatı 750 milyon Euro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerleri asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutuluyor. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yeni bir bölüm açılarak, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi (küresel asgari kurumlar vergisi) alınacak.

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, X platformundan yaptığı açıklamada, “Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak” demişti.