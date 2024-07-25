İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı (İZEKO) Mesut Güleroğlu, konut satışlarında vergilendirmelerin etkilerini anlattı. Başkan Güleroğlu, yerli ve yabancı yatırımcıların Avrupa ülkelerine yöneldiğine vurgu yaparak “Yerlilerin yatırımdaki durgunluğu, insanların yatırım yapacak pozisyonda olmamaları ve vergilendirilme pozisyonlarına bağlanmasından kaynaklanıyor” dedi.

Yatırımdan kaçıran hamle

İZEKO Başkanı Güleroğlu, Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'a yaptığı açıklamada konut satışlarına değindi. TÜİK verileri ise konut satışlarında azalma gösterirken yatırımcının gözleri Avrupa ülkelerinde olduğu belirtiliyor. Başkan Güleroğlu ise, konutların satışlarına değinirken vergi diliminin ise yüksek olmasından yakınıyor. Güleroğlu, bu süreci ise şu örnekle açıklıyor:

“Siz bir konutu 1 milyon liradan gösterip 5 milyon liraya sattığınızı varsayalım, 4 milyon kâr elde edersiniz. 5 yıl içerisinde konutu satarsanız sizden yüzde 30 üzerinde vergi alıyor. 5 yılın sonucunda bu konutu satarsanız, bu vergiden de muaf olursunuz. Maliye bu verileri her ay internetten takip ediyor ve kendi bünyesine kaydediyor. Bu bilgileri de Gelir Daire Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Tapu Kadastro Daire Başkanlığına, Adalet Bakanlığı son olarak da Maliyet Bakanlığı’nda incelenmeye alınıyor. Şayet evi sattıktan sonra 1 milyona alınan ev, 300 bin liraya gösterildiğinde ise az vergi ödemek için doğal olarak 5 milyona satılırsa, satışı yapan kişiden 4 milyon 700 bin liralık kârın cezasını ve bunun vergisini ödemesini istiyor. Bugün 4 milyon 700 bin liranın yüzde 30’luk vergi oranının ortalaması 1 milyon 400 bin lira gibi vergiye denk geliyor. Bu sonuçtan dolayı da yatırım yapmaktan geri duruluyor.”

Paralar komşuya akıyor

Yatırımın Türkiye’den komşu ülkelere gittiğini belirten Başkan Güleroğlu, "Pekâlâ, bu para nereye gidiyor? Yunanistan’a, Kıbrıs’a, son zamanlarda Dubai pazarlarına gidiyor. İnsanlar, Türkiye’ye yatırımı bırakıp yurt dışına bakıyor. Çünkü o ülkelerde vergi muafiyetleri var, kiralardan kira muafiyetleri var. İspanya’da dahil ev satan emlakçı görüldü. Türkiye’de yatırım yapamayınca da bu ülkelere gidiliyor. Bu sistemin içinde para durmayınca, dışarıya gittiğinde gayrimenkul sektörü, 350 iş kolu haline gelen ve Türkiye’nin de lokomotifi haline gelen bu sektör, bu tarz ivme ile durdurulursa 100 kilometre hızla giden bir aracın aniden frene basması gibi bir duruma gelir, duvara çarpma etkisi yaratır" diye konuştu.

Müteahhitler iş yapamıyor

İZEKO Başkanı Güleroğlu, “Şu anda piyasada müteahhitler yeni işler yapamıyor. Çünkü satacak kimseyi bulamıyorlar. Yeni konut üretilmediğinde konut açığı da artıyor. Şimdi para dışarıya gidince de ekonomideki sistemin düzeltilmesi için de bizim de bu konuda bazı önerilerimiz var” diyerek şunları aktardı:

Beş yıl içerisinde satılan konutlar için geçmişte 300 bin lira gösteren kişilere bir vergi barışı getirilmesi, bir kereye mahsus fiyatların gerçek değerine çekilmeli, Alım-satım vergilerinin gerçek değerlerinde ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. Burada ise yüzde yarım alıcı ve yüzde yarım da satıcıdan alınmasıyla işleri daha da kolaylaştıracak, Belediyelerin aldığı emlak beyanlarına vergi dilimleri düşürülmeli.