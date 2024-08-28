2023 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri listesi açıklandı ve bankacılık sektörü bu listede önemli bir yer tuttu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, bankacılık sektöründen 21 şirket, toplamda 128 milyar 217 milyon 421 bin 175 lira vergi tahakkuk ettirildi. Bu durum, bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyük rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bankacılık sektörü listede zirvede

Kurumlar vergisi rekortmenleri arasında bankacılık sektörü güçlü bir performans sergiledi. Listenin ilk 8 sırasından 7'si bankacılık sektöründen firmalara ait. Ziraat Bankası, 22 milyar 747 milyon 942 bin 797 liralık vergi tahakkuku ile listenin zirvesinde yer aldı. Garanti Bankası, 21 milyar 870 milyon 755 bin 782 lira vergi ile ikinci sırada bulunurken, Akbank, 12 milyar 564 milyon 982 bin 345 liralık vergi tahakkuku ile üçüncü sırayı aldı.

Yükselen bankalar ve değişen sıralamalar

2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan 17 banka, 2023 yılı listesinde de yer almayı başardı. Özellikle İstanbul Takas ve Saklama Bankası, büyük bir sıçrayış yaparak 45'inci sıraya yerleşti ve listede en çok yükselen finans kuruluşu oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 13 sıra yükselerek dikkat çekti. Diğer taraftan, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası'nın sıralamaları ise değişmedi.

Gerileyen sıralamalar

2022 listesinde 46'ıncı sırada yer alan Aktif Yatırım Bankası, 2023'te 88'inci sıraya gerileyerek sıralamada en büyük düşüşü yaşadı. Bu değişim, banka sektöründeki rekabetin ve mali performansın ne denli dinamik olduğunu gözler önüne seriyor.

Genel görünüm

Bankacılık sektörünün yüksek vergi tahakkukları, sektörün kârlılığını ve ekonomik katkısını vurguluyor. Listede yer alan bankaların vergi ödemeleri, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki rolünü ve sektörün devlet bütçesine sağladığı katkıyı gösteriyor.