Maliye Bakanı Lindner tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 2024 yılı Vergi Kanunu tasarısı, Almanya'da vergi sistemini köklü bir değişime uğratmayı hedefliyor. Bu reform, vergi indirimleri ve vergi sınıflarında önemli değişiklikler içeriyor.

Vergi sınıflarında değişiklik

Tasarıya göre, evli çiftler ve hayat arkadaşları için vergi sınıfı 3 ve 5 kaldırılarak, yerine sadece "faktör yöntemi" (vergi sınıfı 4) uygulanacak. Bu değişiklik, daha az bürokrasi ile daha adil bir vergi sistemi hedefliyor. Yeni sistemle, eşler arasındaki vergi yükü daha adil dağıtılacak ve düşük gelirli eşin net kazancı artırılacak. Örneğin, ayda 4000 ve 2000 avro kazanan bir çiftte, yüksek gelirli eşin net geliri 290 avro azalırken, düşük gelirli eşin net geliri 230 avro artacak.

Bavyera Maliye Bakanı'ndan eleştiri

Bavyera Maliye Bakanı Albert Füracker, popüler vergi sınıflarının kaldırılmasını eleştirerek, bunun ailelere mali yük getireceğini belirtti. Füracker, "Bu, ailelere yılda birkaç bin avroluk yük getirecek" dedi. Füracker'in bu eleştirisi, özellikle değişimin aile bütçeleri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Çocuk parası ve vergiden muaf gelir sınırı

2025'ten itibaren çocuk parası 5 avro artırılarak 255 avroya çıkarılacak ve 2026'da 259 avro olacak. Ayrıca, vergiden muaf gelir sınırı 2024'te 180 avro artarak 11 bin 784 avroya, 2025'te 300 avro artarak 12 bin 84 avroya, 2026'da ise 252 avro artarak 12 bin 336 avroya yükselecek. Bu artışlar, ailelerin mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Vergi indirimi ve adil dağılım

Çocuklara yönelik vergi indirimi de 2025'te 60 avro, 2026'da ise 156 avro artırılacak. Bu reformlar, enflasyonun etkilerini dengelemek ve vergi mükelleflerini rahatlatmak amacıyla yapılıyor. Vergiden muaf gelir sınırı ve çocuk yardımıyla ilgili rakamlar, ilerleme raporunun sunulmasından sonra sonbaharda değişebilir. Amaç, ücret artışlarının enflasyon tarafından silinmesini önlemek.