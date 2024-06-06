Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı'nın aksi bir karar almadığı takdirde, 3 Temmuz'da akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV'sinin otomatik olarak en az yüzde 17,87 artacağını belirtti. Haziran ayı ÜFE'sini sıfır kabul ederek yaptığı hesaplama sonucunda, benzindeki ÖTV tutarının 9,45'ten 11,13 liraya çıkacağını ifade etti.

Ocak ayında büyük artış yaşandı

2023 enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte Ocak ayında akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı. Bu artışla birlikte ÖTV tutarları litre başına benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorda ise 7,05 TL'den 8,86 TL'ye yükseldi.

Geçmişteki zamların izleri

Geçmişte alınan kararlarla benzin ve motorindeki ÖTV tutarları birkaç kez artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararlarla Temmuz 2023'te litre başına benzinde 2,52 TL, motorda ise 2,05 TL olarak uygulanan ÖTV artışları, önemli bir zammı beraberinde getirdi. Bu zam, litre başına benzinde 2,52 TL'lik ve motorda 2,05 TL'lik artış olarak yansıdı.