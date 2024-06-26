Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi ve cezalarda uzlaşmama kararından geri adım atıldı. Bu karar, mükelleflerin ve meslek gruplarının yoğun tepkileri ve talepleri üzerine alındı.

Uzlaşma mekanizmasının durması tepki çekmişti

Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın defterdarlıklara talimatıyla 24 Haziran’dan itibaren durdurulmuştu. Bu talimat, mükelleflere vergi aslı ve cezanın tamamından indirim yapılmaması ve uzlaşma belgesinin imzalanması gerektiğini belirtiyordu. Bu gelişme, birçok mükellefi ve ilgili meslek gruplarını rahatsız etti.

Meslek gruplarının müdahalesi

Uzlaşma sürecine müdahil meslek gruplarının da devreye girmesi ve mekanizmanın devamını talep etmesi üzerine, Bakanlıkla yapılan görüşmelerde mekanizmanın eski haliyle devam etmesi kararlaştırıldı. Meslek mensuplarına bu karar duyuruldu ve vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması yeniden yürürlüğe girdi.

Uzlaşma uygulaması nasıl işler?

Vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması ile mükelleflere, ceza tebligatından itibaren 3 ay içinde ödeme yapacaklarına dair taahhüt vermeleri durumunda yüzde 50 oranında indirim yapılıyor. Bu mekanizma, mükelleflerin mali yüklerini hafifletmeyi ve ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.