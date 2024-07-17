Türkiye'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin mali etkileri belirlendi. Teklifin yasalaşması halinde vergi gelirlerinde artış, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede güçlenme ve sosyal güvenlikte iyileştirmeler öngörülüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin mali etkileri açıklandı. Yapılan mali analize göre, teklifin yasalaşması durumunda şu etkilerin beklenildiği belirtildi:

En düşük emekli aylığı artışı

Kanun teklifi kapsamında en düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin 2024 yılı için yaklaşık 33,2 milyar lira maliyeti olacak.

Vergi güvenliği ve gelir artışı

Vergi düzenlemeleri ile vergi güvenliğinin artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi hedefleniyor. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında usulsüzlük cezalarında artış ve kayıt dışı faaliyetlere karşı daha etkin önlemler alınması bekleniyor.

SGK gelirlerinde artış

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2,25'e yükseltilmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerinde yüzde 12,5 artış öngörülüyor. Bu düzenlemeyle birlikte sosyal güvenlik sisteminin mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Özel usulsüzlük cezalarında artış

Özel usulsüzlük cezalarında yapılacak artışlarla birlikte vergi kaçakçılığına karşı daha sert tedbirler alınacak. 2023 yılı verilerine göre uygulanan cezaların artırılmasıyla vergiye uyumun artması ve vergi kayıplarının azaltılması planlanıyor.

Yurt dışına çıkış harcı artışı

Yurt dışına çıkış harcının çıkış başına 500 liraya yükseltilmesiyle yıllık 4,3 milyar lira ek gelir sağlanması hedefleniyor. Bu düzenlemeyle birlikte kamu gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.