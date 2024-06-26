Kenya’da hükümetin önerisiyle çok sayıda vergi artışı içeren ve bu nedenle de eleştirilen mali yasa tasarısı, binlerce kişi tarafından geçtiğimiz günlerde protesto ediliyordu. Bu tasarının parlamentodan geçmesiyle birlikte tepkiler daha da büyüdü. Hayat pahalılığının arttığı Kenya’da binlerce kişi yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara döküldü. Tasarıya karşı çıkan kişiler, başkent Nairobi’deki hükümet binasını bastı. Protestolara müdahale eden güvenlik güçleri, parlamento binasını basan halka ateş açtı.

Fotoğraf: Gerald Anderson(AA)

En az 23 ölü var

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da artan hayat pahalılığına ilişkin devam eden şikayetler, milletvekillerinin 2024 finansman tasarısını görüşmeye başlamasıyla daha da arttı. Parlamentonun değiştirilmiş yasa tasarısını kabul etmesi eylemleri daha da şiddetlendirdi. Protestocular, parlamento önündeki polis güçlerini aşarak parlamentoya girdi ve binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri, protestocuları engellemek için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya başlamıştı fakat hükümet protestoların şiddetlenmesi sonucunda orduyu devreye soktu. Kenya Tabipler Birliği’ne göre gerçek mermi kullanılmasıyla 23 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralının olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Gerald Anderson(AA)

Ülke basınının gündemi protestolar

Ülke basını, eylemleri manşetine taşıdı. Standard gazetesi birinci sayfadan "Ölümler, kargaşa" manşetini attı. Daily Nation da durumu "Kargaşa" olarak tanımladı ve şöyle dedi: "Ülkenin temelleri kökünden sarsıldı."

Tasarıya evet diyen vekiller tünellerden kaçtı

Kenya hükümeti, protestoların baskısı altında vergi paketindeki bazı maddeleri geri çekmek zorunda kaldı. Geri çekilen maddeler arasında ekmek için önerilen yüzde 16'lık Katma Değer Vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ile yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisi bulunuyor. Bu adımlar, halkın tepkilerini hafifletmek amacıyla atıldı.

Tasarıya evet oyu veren milletvekilleri, protestoların şiddetlenmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle tünellere kaçtı. Hayır oyu kullanan milletvekillerine ise protestocular tarafından binayı terk etmeleri için izin verildi. Ancak bu durum protestocuların dağılmasını sağlamadı ve tepkiler devam ediyor.

Fotoğraf: Gerald Anderson(AA)

Devlet Başkanı Ruto'dan açıklama

Gece geç saatlerde düzenlediği basın brifinginde Devlet Başkanı Ruto, hükümetinin "şiddet ve anarşiye" karşı sert bir tavır alacağı uyarısında bulunarak bazı göstericileri "suçlular" olarak tanımladı.

Ruto, "Barışçıl protestocular gibi davranan suçluların halka, onların seçilmiş temsilcilerine ve anayasamız uyarınca kurulmuş kurumlara karşı terör estirmesi ve cezasız kalmayı beklemesi doğru değildir, hatta düşünülemez bile" ifadelerini kullandı.