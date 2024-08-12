Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, yapay zeka şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcı onayı olmadan topladığı iddiasıyla Avrupa'nın 9 ülkesinde yasal işlemle karşı karşıya kaldı.

Veri güvenliği alanında aktif olan Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu "Noyb," X'in kişisel verileri rızasız ve önceden bilgilendirme yapmadan kullanarak GDPR'yi ihlal ettiği gerekçesiyle Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

Noyb'un açıklamasında, X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini yasa dışı olarak, Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için kullandığı belirtildi.

Öte yandan, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta X'e karşı veri işleme yasağını uygulama amacıyla yasal adımlar attığı bildirildi. Ancak, İrlanda'nın GDPR uygulamalarındaki eksiklikler nedeniyle Noyb, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayetlerde bulundu.