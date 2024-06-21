Veri sızıntısı can sıkıcı bir durum olsa da panik yapmak yerine önce bir durup düşünerek sıradaki gerekli adımları planlamak gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Veri sızıntıları bankacılıktan lojistiğe, çevrimiçi mağazalardan eğlenceye kadar pek çok sektörü etkileyen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketler, genellikle bu konudan etkilenen müşterileri korumaya çalışırken, bireyler de dijital güvenliği artırmak için kendi başlarına adım atabiliyor.

Siber uzmanlar, kişisel verilerin sızdırılması durumunda ne yapması gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu.

İşte o tavsiyeler:

- Hesap bilgilerinizin ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, derhal şifrenizi değiştirin ve iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Siber suçluların hesabınıza zaten erişmeyi başarmış olması durumunda, erişimi geri almak ve başka hangi bilgileri bulmuş olabileceklerini araştırmak için teknik destekle iletişime geçin.

- Adresiniz veya telefon numaranız gibi hassas veriler sızdırıldığında bu genellikle kritik değildir, ancak yine de endişe vericidir. Sızdırılan adresler, fiziksel takip gibi hedefli saldırılara yol açmadığı sürece genellikle bir tehdit oluşturmaz. Bunun gibi nadir durumlarda derhal polise başvurmanızı tavsiye ederiz. Telefon numaranız sızdırıldıysa, bu numarayı giriş olarak kullanan hesapların iki faktörlü kimlik doğrulamasına sahip olduğundan emin olun. Güvende kalmak için şifrenizi değiştirin ve olası dolandırıcılık aramalarına karşı tetikte olun.

- Pasaport veya kimlik bilgilerinizin sızdırılması durumunda, olası sosyal mühendislik saldırılarına karşı tetikte olmanız önemli. Dolandırıcılar, daha da güvenilir görünmek için sizi arayıp pasaport bilgilerinizi kullanmaya çalışabilir. Bunun farkında olmalısınız, ancak yeni bir pasaport edinmenize de gerek yoktur.

- Banka kartı bilgileriniz sızdırılırsa önlem için derhal harekete geçmeniz gerekir. Banka bildirimlerini izleyin, kartı yeniden düzenleyin ve banka uygulamanızın veya web sitenizin şifresini değiştirin. İki aşamalı kimlik doğrulama ve diğer doğrulama yöntemlerini etkinleştirin. Bazı bankalar ek koruma için harcama limitleri belirlemenize izin verir. Hesap ve bakiye bilgileri sızdırılırsa, kimlik avı e-postalarına, SMS'lere ve aramalara karşı özellikle dikkatli olun.

- Ayrıca sızdırılan çalışan verileri, dahili sistemlere daha fazla erişim sağlamak için OSINT (açık kaynaklı istihbarat) için kullanılabilir. Bu tehditlere karşı koymak için kurumların güvenlik çözümleri, güçlü siber güvenlik politikaları gibi eğitimlere başvurulmalıdır.