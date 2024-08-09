Vestel’in mobilite ve batarya enerji depolama çözümleri geliştiren girişimi Vestel Mobilite, uluslararası alanda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, Çin’in önde gelen enerji depolama şirketlerinden Hiconics Eco-energy Technology ile Türkiye ve Avrupa pazarlarında ev tipi batarya ürünlerinin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Küresel pazarda güçlü bir ortaklık

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, iş birliğinin küresel ölçekteki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Kutlu, “Vestel Mobilite olarak, enerji depolama çözümleriyle enerji bağımsızlığını artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, hem Türkiye hem de Avrupa pazarlarında geniş bir müşteri kitlesine ulaşmamızı sağlayacak” dedi.

Ev tipi batarya çözümlerinde yeni bir dönem

İki şirketin ortak geliştireceği batarya enerji depolama sistemleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak enerji bağımsızlığını artırmayı ve elektrik şebekesine bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Bu sistemler, enerji kesintileri sırasında yedek güç sağlamanın yanı sıra, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak elektrik maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla karbon ayak izinin azaltılmasına da katkıda bulunacak.

Hiconics’in gücü

2003 yılında kurulan ve 2020’den beri Midea Group çatısı altında faaliyet gösteren Hiconics Eco-energy Technology, ev tipi enerji depolama sistemleri, fotovoltaik invertörler ve enerji tasarrufu alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak tanınıyor. Hiconics, dünya çapında 30’dan fazla ülke ve bölgeye ürün ve hizmet sunuyor, 200’den fazla patenti ve bini aşkın çalışanı ile sektörde güçlü bir konuma sahip.