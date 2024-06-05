İSTANBUL (AA) - Vestel, Brand Finance'ın "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasının 2023 sonuçlarına göre, 917 milyon dolarlık değeriyle sıralamada ilk üçte yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, marka değerindeki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.



Önceki sıralamada yedi basamak birden yükselme başarısı göstererek ilk beşte yer alan marka, bu listede ilk üçe girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, ürettiği ürün ve teknolojileri 163 ülkeye ihraç eden marka olarak, listeye girmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, küresel ölçekte teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren markanın geliştirdiği tasarım, ürün ve teknolojilerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Uylukçuoğlu, markanın geleceğinin tasarım, yenilik ve marka ekseninde olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda geleceğin iş kollarına yatırım yapıyor, insan odaklı organizasyonumuzla birlikte değişen dünyanın öncüsü olmaya devam ediyoruz.



Deneyim odaklı yaklaşımımız, Türkiye'de öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz spor sponsorluklarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla daha eşit bir gelecek için çalışıyoruz. Bunların tamamı, marka değerimizdeki istikrarlı yükselişin temelini oluşturuyor. Hedefimiz ülkemizin en değerli markası olmak." ifadelerini kullandı.