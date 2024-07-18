Türkiye'nin teknoloji devlerinden Vestel'in mobilite ve batarya enerji depolama alanlarındaki öncü şirketi Vestel Mobilite, Hindistan pazarında yeni iş ortaklıkları kurma hedefiyle Hintli Krishna Grubu'na bağlı Shloka Enterprises ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Vestel Mobilite'nin hindistan açılımı

Vestel Mobilite, Hindistan'da elektrikli araç şarj istasyonları, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Shloka Enterprises ile iş birliği yapacak. Bu mutabakat anlaşması, Vestel'in küresel oyuncu olma vizyonu doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmanın kapsamı ve hedefleri

Anlaşma kapsamında, iki şirket Hindistan’daki elektrikli araç şarj istasyonları, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri pazarındaki potansiyel fırsatları belirleyip bu alanlardaki ilgili teknoloji ve ürünleri Hindistan'a getirecek yeni iş ortaklıkları kurmayı hedefliyor.

Vestel Mobilite'nin vizyonu

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, “Vestel 2017’den bugüne ürettiği EVC’lerle Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptı. Mobilite alanında yaşanan küresel değişim ve dönüşüm, elektrikli şarj istasyonlarına yönelik ihtiyacı da hızla artırıyor. Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileri, araç dışı batarya kullanımını da etkiliyor. Shloka Enterprises ile imzaladığımız anlaşmayla Hindistan pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Shloka Enterprises hakkında

2019 yılında kurulan Shloka Enterprises LLP, Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu'na bağlı Shloka Group'un amiral gemisi kuruluşudur. Shloka Group, Hindistan Hükümeti'nin "Make in India" girişimine odaklanarak, otomobil bileşenleri, elektrikli araçlar, elektronik, havacılık ve savunma segmentleri dahil olmak üzere çeşitli endüstri segmentlerinde aktif olarak genişlemektedir.