Bursa’nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden Veteran BUSADER, yoğun ve bir o kadar da verimli geçen dönemi şık bir davetle noktaladı.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri (BUSADER) Federasyonu bünyesinde yer alan Veteran BUSADER, çalışma sezonunu tamamladı.

Sezona Geçit Uzay’daki kahvaltı davetiyle nokta koyan üyelere BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle de eşlik etti.

Sezonun son buluşmasında konuşan Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, yıl boyu iyilik hareketi için çalışan başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm üyelerine teşekkürlerini sundu. Cantürk, önümüzdeki yeni çalışma döneminde çok daha iddialı ve ses getirecek projeleri hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.