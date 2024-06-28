Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 35 yaş ve üzeri sporculara yönelik ‘7. Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği’ Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda başladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Badminton Antalya Temsilciliği ile bu yıl 7’nci kez düzenlediği, 150 sporcunun yarışacağı Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği 30 Haziran’a kadar sürecek. Müsabakada Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen veteranların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Vietnam’dan da sporcular yer alıyor.

Türkiye’nin en yaşlı badminton oyuncusu Mehmet Yavaş, yarışmaya Bursa’dan katıldı. Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi olan 76 yaşındaki Yavaş ileri yaş grubuna hitap eden sporların azalmasından duyduğu üzüntüyü “Ülkemizde özellikle veteranlara yönelik sporların azalması nerdeyse 35 yaş üzeri sporcuların yok olmasına neden oluyor” şeklinde dile getirdi. Yavaş, Muratpaşa Belediyesi’nin veteranlara yönelik sporlara ön ayak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti ve bu konuda tüm belediyelerin duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zehra Certel, her yıl yaz aylarında yapılan badminton şenliğinde Türkiye’nin bir çok yerinden gelen arkadaşlarıyla buluşma fırsatı bulduklarını, maçlarda eğlenceli anlar geçirdiklerini aktardı. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan, aynı zamanda Certel’in de eski öğrencisi olan 36 yaşındaki Sinan Rusuk ise bu tür organizasyonların kendilerine motivasyon sağladığını belirtirken “Çok keyifli, böyle organizasyonlar biz sporcular için özellikle de veteran sporcular için çok kıymetli” diye konuştu.