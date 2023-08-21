FATİH ÖZKILINÇ-Veteriner hekimler; serbest, kamu, belediye ve özel sektörde çalışan, Veteriner Hekimlerin sağlık sınıfı çalışanı sağlıkta şiddet kapsamına alınması için, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 İl ve Bölge Veteriner Hekimler Odası ortak kararı ile tüm yurtta bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir'de de iş bırakan veteriner hekimler, Konak'taki Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu.



Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, veteriner hekimlik mesleğinin toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyer olduğunu ve bu nedenle stratejik bir konumda olduğunu belirterek "Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir" dedi.

Veteriner hekimlere yönelik şiddet sonucu birçok veteriner hekimin mesleğini bıraktığını ve yurt dışına gitmeye başladığını kaydeden Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere yetkililere seslendi.

Özkan yaptığı açıklamada "Dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere, risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için almacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır. Ancak, bizler linç ediliyor, darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz ve bizlerle birlikte aslında halk sağlığı da ölüyor. Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi ve benzeri tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.