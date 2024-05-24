TVHB'nin yazılı açıklamasında, sağlıklı hayvanlara ötenazi uygulanmasının meslek etiğine aykırı olduğu vurgulandı. Ötenazi uygulamasının sadece tıbbi gerekçelerle yapılabileceği belirtildi.

Hayvan Refahı Önceliği

TVHB, sahipsiz hayvanların itlafına yol açacak her türlü uygulamanın karşısında olduklarını ve bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Çözüm Önerileri Sunuldu

TVHB, yasa tasarısına alternatif olarak çözüm önerileri sundu. Bu öneriler arasında kısırlaştırma projelerinin yaygınlaştırılması, hayvan sahiplendirme çalışmalarının artırılması ve toplumda hayvan sevgisi bilincinin geliştirilmesi yer alıyor.

Veteriner Hekimler Yasa Tasarısına Uymayacak

TVHB, yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda veteriner hekimlerin meslek yeminlerine bağlı kalarak ötenazi uygulamasını reddedeceklerini açıkladı.

Sahipsiz Hayvanların Geleceği Ne Olacak?

Yasa tasarısının TBMM'ye sunulması beklenirken, veteriner hekimlerin bu kararı tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. Hayvan hakları savunucuları, tasarıya karşı çıkarken, bazı kesimler ise sokak hayvanlarının yarattığı sorunlara dikkat çekiyor.