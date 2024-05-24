Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sokak hayvanlarının zehirli enjeksiyon ile öldürülmesine yönelik maddeye karşı durduklarını ve yasa çıksa bile ötanazi yapmayacaklarını belirtti.

Yasa tasarısının içeriği ve veteriner hekimlerin tepkisi

Tasarıya göre, sokak hayvanları toplandıktan sonra 30 gün içinde barınaktan sahiplenilmezse zehirli iğne ile öldürülecek. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bu tasarının hayvan haklarına ve evrensel hekimlik değerlerine aykırı olduğunu vurguladı. Birlik, açıklamasında ötanazinin, sadece tıbbi gerekçelerle, acının ve ağrının hafifletilemediği durumlarda uygulanması gerektiğini ifade etti.

“Ötanazi etik ve vicdani değildir”

Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Tasarıda öngörülen ötanazi işlemi, hayvanların tıbbi yöntemlerle, hızlı, ağrısız ve acısız bir şekilde yaşamlarının sonlandırılması anlamına gelmektedir. Ancak bu işlem, sadece ölümle karşı karşıya kalınması halinde ve acının hafifletilemediği durumlarda uygulanmalıdır. Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlafı, veteriner hekimler açısından etik, insani ve vicdani değildir” denildi.