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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Terör saldırısının 8. yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen anma programına, şehit ailelerinin yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, bazı il emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri, polisler, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

İSTANBUL (AA) - Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu'nun Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

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