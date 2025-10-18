Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Doğan hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Karacasu’da motosiklet kazası: 1 ölü

Aydın’ın Karacasu ilçesi Güzelköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Emre Doğan yaşamını yitirdi.

Kazanın Çatalçesme mevkisinde gerçekleştiği belirtilirken, kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın oluş şekliyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi

Kaza ihbarının 112 Acil Sağlık Merkezine ulaşmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ancak, Emre Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yakınları genç sürücünün ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın meydana geldiği yolda ise jandarma ve emniyet ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor.

Jandarma ve savcılık inceleme başlattı

Olay yerinde savcı incelemesi devam ederken, kazayla ilgili soruşturmayı yürütmek üzere jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kaçan kamyonet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.