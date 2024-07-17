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Arkasına bile bakmayan sürücü vicdanları sorgulatırken, kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Bursa 'da bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada karşısına çıkan at a çarpıp kaçtı. Ayakları kırılan atın yardımına belediye ekipleri yetişirken, yaralı at görenlerin yüreklerini dağladı.

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