Galatasaray'da sakatlık problemi yaşayan Victor Osimhen, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Yıldız golcü, bireysel antrenmanlarına devam ederken, Liverpool maçına yetişmeye çalışıyor.

Osimhen, Alanyaspor maçında oynamayacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor’a karşı oynanacak Süper Lig 7. haftasındaki karşılaşmada yer almayacak. Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor maçlarında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osimhen, bu hafta da takımındaki yerini alamayacak.

Bireysel antrenmanlara devam ediyor

Osimhen, Alanyaspor maçına yetişemese de bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Galatasaray teknik ekibinin, Osimhen’i 4 Ekim'de oynanacak olan Liverpool maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

Galatasaray, Süper Lig 7. haftasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in eksikliğine rağmen bu zorlu karşılaşmadan galip gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor.