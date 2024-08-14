Olay, Söke-Milas Karayolu'nun Gölbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Milas yönüne seyir halinde olan U.T. yönetimindeki iş makinesi, aynı yönde ilerleyen S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazanın nedenine dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kaza anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün aniden iş makinesine çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı. Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iş makinesi operatörü ve otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Hastaneye kaldırılan iş makinesi operatörü U.T.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine dair detayların belirlenmesi ve kazanın sorumlularının tespiti amacıyla çalışmalar sürüyor. Ayrıca, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, kaza anının anlaşılmasına yardımcı olmakta.