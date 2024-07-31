Whatsapp ihbar hattı üzerinden alınan bilgiye göre, İzmir Bornova Metro aktarma istasyonunda meydana gelen gasp olayı, yolcular arasında büyük paniğe yol açtı. İddialara göre, beş kişilik genç bir grup, dışarıda bir vatandaşı gasp etmeye çalışırken, mağdur şahıs hızlıca 565 Evka 4-Bornova Metro ESHOT aracına sığınarak kendini korumaya çalıştı.

Bıçakla kendini savunmaya çalıştı

Gasp mağduru, ESHOT aracına sığındıktan sonra cebindeki bıçağı çıkararak kendini savunmaya çalıştı. Otobüs şoförü ise hızla kapıları kapatarak mağdurun içeride güvenli bir şekilde beklemesini sağladı.

Polis ekipleri hızla müdahale etti

Olayın hemen ardından mağdurun polisi araması üzerine, polis ekipleri Bornova Metro otobüs aktarma noktasına gelerek şahsı otobüsten çıkardı ve güvenliğini sağladı. Yaşanan gerginlik, polisin müdahalesiyle son buldu.