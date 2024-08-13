Balıkesir’in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli, dron yardımıyla yakalandı. Hırsızlık olayının ardından başlatılan operasyon, teknoloji ve güvenlik ekiplerinin iş birliğiyle başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Hırsızlar “Dur” ihtarına uymayıp kaçtı

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, ilçede son zamanlarda artan incir bahçesi hırsızlıklarına karşı dronla denetim başlattı. Belirli noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında, bekçiler tarafından durdurulan kamyonetteki şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheliler, kaçarken araçlarını bekçilerin üzerine sürdü.

Dron takibi başlatıldı

Şüphelilerin kaçışının ardından, dron ile takip başlatıldı. Dron yardımıyla izlenen 5 zanlı, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın jandarmaya bildirmesi üzerine yakalandı. Şüphelilerin meyve bahçelerinden çaldıkları incirleri çuvallara doldurarak yol kenarlarında sattıkları öne sürüldü.

Jandarma işlemleri devam ediyor

Yakalanan şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı ve haklarındaki işlemler sürüyor.