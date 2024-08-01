İzmir’de yol kenarındaki demir korkuluklara sıkışan iki yaralı köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, kent merkezinde meydana geldi ve köpeklerin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Köpekler korkuluklara sıkıştı

Yol kenarındaki demir korkuluklara sıkışan iki köpek, yaralanmış ve oldukça zor durumda kaldı. Görgü tanıklarının 112 Acil Servis ve yerel polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine intikal eden polisler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma operasyonu

Polis ekipleri, köpeklerin sıkıştığı demir korkulukları keserek onları serbest bırakmak için büyük bir titizlikle çalıştı. Ardından ekipler köpekleri tedavileri için araçlara bindirerek götürdü.