İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Yağcılar Mahallesi'nde saat 16.37'de çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yangın, Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesine rağmen yangın geniş bir alanda etkisini sürdürüyor.

Gece görüşlü helikopterler devrede

Yangın söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de eşlik ediyor. Gece boyunca sürecek olan müdahale ile yangının kontrol altına alınması hedefleniyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını belirtti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerine de tehdit oluşturdu. Yağcılar Mahallesi ve çevresindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve güvenlik uyarılarına uymalarını istedi.