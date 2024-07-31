İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede arkadaşlarıyla otururken, omzuna yorgun mermi isabet eden 50 yaşındaki İbrahim Danışan yaralandı. Olay, kafedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın detayları

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi üzerindeki kafede arkadaşlarıyla sohbet eden Danışan, aniden omzunda yoğun bir acı hissetti. Arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Danışan’ın omzuna mermi isabet ettiği tespit edildi. Hastanede gerçekleştirilen tıbbi müdahale ile mermi çıkarıldı. Çekirdek, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayın gerçekleştiği anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.