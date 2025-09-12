Video platformu Vimeo, İtalyan teknoloji şirketi Bending Spoons tarafından 1,38 milyar dolara satın alınacak. Satın alma tamamlandığında Vimeo, borsadan çekilerek özel şirkete dönüşecek ve hissedarlar hisse başına 7,85 dolar kazanacak.
Hissedarlar kazançlı çıkacak
Hisse başına 7,85 dolar ödenecek olan işlem, şirketin son kapanış fiyatına göre yüzde 63 prim anlamına geliyor. Açıklamanın ardından hisseler yüzde 60’tan fazla değer kazanarak 7,74 dolara yükseldi.
Vimeo, 2021’de bağımsız hale geldi. Halka arzdan sonra piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90’ını kaybeden şirket, YouTube ve düşük maliyetli rakiplerle rekabette zorlandı. Çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkararak maliyetleri düşürdü.
Bending Spoons stratejiyi genişletiyor
Milan merkezli Bending Spoons, Vimeo’yu satın alarak self-servis araçlar, OTT yayıncılığı ve kurumsal hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Daha önce WeTransfer, Evernote ve Remini’yi bünyesine katmıştı. Satın alma işleminin 2025’in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.