Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir vinç park halindeki tırın üzerine devrildi. Kazada vincin operatörü C.H. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H. yönetimindeki vinç kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AE 485 plakalı tırın üzerine devrildi.

Olayın ardından, durum sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı operatör C.H.’yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk etti.

Cadde trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle Üngör Çalışır Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle cadde yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Vincin devrilme nedeni araştırılmaya devam ediliyor.