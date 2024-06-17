Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle Batı Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. (30) yönetimindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü S.A. ve araçta bulunan 12 yaşındaki yeğeni L.A. yaralandı.

İhbar üzerine ekipler harekete geçti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdi ve ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan L.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, vinç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yol güvenliği ve sürüş koşulları da değerlendiriliyor.