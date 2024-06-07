Elbisenin fotoğrafı, bazılarına altın ve beyaz, bazılarına ise siyah ve mavi olarak görünüyor ve bu durum büyük bir tartışma yaratmıştı. Ünlü isimler bile bu konuda görüş belirterek tartışmanın büyümesine katkıda bulunmuştu. Taylor Swift ve Justin Bieber elbiseyi siyah ve mavi görürken, Kim Kardashian ve Katy Perry ise beyaz ve altın rengi görüyordu.

Şiddet olayı ve duruşma

Ancak, Johnston’ın medyadaki popülerliği, İskoçya'nın İç Hebridler takımadasının Colonsay Adası'ndaki evlerinde gerçekleşen şiddet olayıyla gölgelenmiş durumda. 38 yaşındaki Keir Johnston, eski eşine şiddetli saldırıda bulunmuş, onu yere yatırıp boğazını sıkmış ve bir de bıçak sallamıştı. Glasgow'daki Yüksek Mahkeme, Johnston’ın eşine yönelik istismar geçmişi olduğunu belirtti ve 6 Mart 2022'de bir barda düzenlenen bilgi yarışmasında içki içtikten sonra şiddet olayını başlattığını daha önce duymuştu.

Olayın detayları ve tanık ifadeleri

Eşi, Johnston’dan kendisini desteklemediğine dair mesajlar aldıktan sonra eve dönmüş ve Johnston da eşine kendisini terk etme niyetinde olduğunu söylemişti. Johnston, eşini takip edip yere yatırarak boğmaya çalışmış. Hayatından endişe eden kadın çığlık atmaya başlayınca bir tanık araya girmiş ve Bayan Johnston 999’u arayarak operatöre "Kocam beni öldürmeye çalışıyor" demişti. Johnston, eşine ikinci kez saldırmış, ardından bir bıçak sallayıp "Biri ölecek" diye bağırmış ve tanık tekrar müdahale etmiş.

Savunma ve mahkeme kararı

Dumfries ve Galloway'deki Moffat'ta yaşayan Johnston, duruşma öncesinde savunmasını değiştirerek eşine saldırdığını ve hayati tehlike yarattığını kabul etti. Savunma avukatı Marco Guarino, Johnston’ın davranış sorunları için gönüllü olarak yardım istediğini, ilk kez suç işlediğini ve mahkemede bekleyen başka bir meselesi olmadığını belirterek hapis cezası verilmemesini talep etti. Ancak, Johnston’dan ayrılmış olan eşinin "duygusal, psikolojik ve mali" hasar gördüğü belirtiliyor.

Yargıç Leydi Drummond, "Eşiniz eylemlerinizin etkisinin sonsuza kadar süreceğini belirtiyor. Bu ağırlıkta bir suç için uygun olan tek ceza hapistir" diyerek kararını açıkladı. Johnston, 54 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca, şikayetçiyle 10 yıl boyunca temas kurmasını yasaklayan bir taciz etmeme emri de verildi.