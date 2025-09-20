İzmir Menemen’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayranı olduğu Japonya’yı görmeye gitmişti. Ancak Tokyo’da kaldığı otel odasında hareketsiz bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, önce ‘virüs’ sonra ise ‘intihar’ açıklamaları yaptı. Ancak ailesi, şüpheli ölümün peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Hayalini gerçekleştirmek için gitti

İzmir Menemen’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, Japonya’ya olan hayranlığı nedeniyle bir süre önce Tokyo’ya seyahat etti. Japon kültürüne olan ilgisiyle bilinen genç, tatilini Japonya’da geçirmek üzere yola çıktı. Ancak tatilin sonu, ailesi ve sevdikleri için büyük bir üzüntüyle sona erdi.

Tokyo’daki bir otel odasında hareketsiz şekilde bulunan Mehmet Arda Uzun, otel görevlileri tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi. İlk yapılan incelemelerde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yetkililer, önce 'virüs' nedeniyle öldüğünü, ardından ise 'intihar' ettiğini öne sürdü. Ancak aile, açıklamaların çelişkili olduğunu ve ölümün şüpheli olduğunu iddia etti.

"Oğlumuz intihar edemezdi"

Gencin ailesi, ölümün intihar olarak kayıtlara geçtiğini ancak Japon yetkililerden çelişkili açıklamalar aldıklarını belirtti. Mehmet Arda Uzun’un babası Mehmet Uzun, "Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız. Arda’nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi.

Aile, Japon polisi tarafından gönderilen fotoğraflarda, bazı kişisel eşyaların kayıp olduğunu iddia etti. Arda'nın odasında bulunan bazı eşyaların eksik olduğunu fark eden ailesi, şüpheli ölümle ilgili soruşturmanın daha derinlemesine yapılmasını talep etti.

Son görüntüsü ortaya çıktı

Mehmet Arda Uzun’un Japonya’daki hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü de medyada yer aldı. Genç, son anlarında ne yazık ki hayata veda etmeden önce kameralar karşısında normal bir şekilde gülümsüyordu.