İSTANBUL (AA) - Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, güvenliğin kendileri için her zaman bir numaralı öncelik olduğunu belirterek, "Son beş yılda sahteciliği önleme ve siber güvenlik yatırımlarımız 10 milyar dolara ulaştı." dedi.

Visa, 1984'te Türkiye'nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye'deki varlığının 40'ıncı yılını doldurdu.

Şirket yetkilileri, düzenlediği basın toplantısında, 40 yılda Visa'nın ekonomiye katkılarını, Türkiye'ye teknoloji transferleri ve yatırımlarıyla Türkiye'den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerini anlattı.

Visa Akdeniz Turizm Analizi'ne göre 2023, Visa kartlı ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 20, Visa kartlarıyla yapılan turist harcamalarında ise yüzde 16 artışla, Türkiye'de turizmde önemli bir yıl oldu.

2018-2023 arasında, yabancı kartlarla yapılan ortalama harcamalar Akdeniz havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken, Türkiye'de yaklaşık 3 kat büyüklüğe ulaştı.

- Teknoloji ve inovasyon alanında yatırımlar

Visa, Türkiye'deki yolculuğu boyunca teknoloji alanında pek çok yeniliği ülkeye getirdi.

Visa, Token Service teknolojisini devreye alarak Türkiye'nin verisini ülkede saklayacak şekilde inşa edilen veri merkezi 2022'de hayata geçirdi. Token, kart sahibinin hassas verilerini dijital bir kodla değiştirerek sahteciliği azaltmak üzere ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Bunun yanı sıra Visa, 2021'den bu yana 30'a yakın ilde şehir içi toplu ulaşımda temassız ödemeleri devreye aldı ve Türkiye'deki illerin yarıdan fazlasını kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, küçük işletmelerin dijital ticaretin getirdiği avantajlardan yararlanarak büyümesini desteklemek için akıllı telefonları POS terminallerine dönüştüren ve küçük işletmelerin basit dokunuşla temassız ödeme kabul etmelerini sağlayan "Tap to Phone" çözümünü de hayata geçirdi.

Visa 1993'te uygulamaya alınan BKM Switch sisteminde Türk bankalarının ATM ve POS ağlarının birbirinin kullanımına açılması için önemli bir "know-how" desteği sağladı. 1994'te ise uydu bağlantıları üzerinden uluslararası işlem yapmaya olanak veren VSAT (Visa Satellite) Teknolojisini Türkiye'ye getirdi.

Türkiye'deki üye banka ve finans kuruluşları ile işbirliği içinde birçok yenilikçi çözümü hayata geçiren Visa, 2022'de Avrupa'nın ilk Visa Signature kartının lansmanını Türkiye'de yaptı.

1992'de dünyadaki ilk Visa Electron kartı Türkiye'de çıkarıldı. 2006'da Avrupa'nın ilk dikey tasarımlı Visa kartı yine Türkiye'de kullanıma sunulurken 2010'da, Avrupa'nın hem banka hem de kredi kartını aynı temassız kart üzerinde birleştiren ilk Visa Simply One'ı Türkiye'de pazara sunuldu.

- "Tüketicilerin ödemelerini hızlı, rahat ve konforlu yapmalarını sağlıyoruz"

Toplantı sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "1984'te Visa'nın ilk kartının basılmasıyla Visa logosuyla Türkiye'deki kartla ödemeler dünyasının şekillenmesi başladı. Bu yolculukta tüm üye bankalarımız, finansal kurumlarımız ve üye iş yerlerimizle birlikte çok ciddi bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Mümin, Türkiye'ye gerçekleşen ekonomik katkılardan bahsederek, her yıl milyarlarca dolarlık turizm gelirinin Türkiye'ye gelmesine aracılık ettiklerine dikkati çekerek, "Ayrıca, kartlı ödemelerin kayıt dışı ekonominin daralması üzerindeki etkisi de oldukça önemli. Dijital ödemelerdeki her yüzde 10'luk büyüme, kayıt dışı ekonominin yüzde 6 ile yüzde 9 arasında daralmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji anlamında uzun bir yolculuk geçirdiklerini belirten Mümin, manyetik kartlardan temassız ödemelere, mobil ödemelere ve gömülü ekonomiye kadar gelindiğini vurguladı.

Mümin, "Bir sonraki önemli oyun değiştirici teknoloji olarak gördüğümüz ise güvenlik anlamında token teknolojisi. Bu teknoloji, kart bilgilerinizi dijital bir kod ile değiştirmemize olanak tanır. Türkiye'de bu altyapıyı 2022'de kurduk ve globalde on milyarıncı tokenımızı geçen sene ürettik." şeklinde konuştu.

Visa'nın ödeme sistemleriyle birlikte güvenliği de ön planda tuttuğunu belirten Mümin, güvenliğin kendileri için her zaman bir numaralı öncelik olduğuna dikkati çekti.

Mümin, şunları kaydetti.

"Geçtiğimiz beş yıl içinde sahteciliği önleme ve siber güvenlik yatırımlarımız on milyar dolara ulaştı. Bu sektörün globalde en yüksek yatırımıdır. Güvenlik bizim en önem verdiğimiz konudur. Tüketici deneyimini de göz önünde bulundurarak bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Güvenliği en üst seviyede korurken tüketicilerin ödemelerini hızlı, rahat ve konforlu bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz."

Geleceğe dair planları hakkında bilgiler veren Mümin, tüketicilerin hızlı, kolay ve güvenli ödeme yapmak istediklerini dile getirdi.

Mümin, "Visa'nın yeni ürünleri, kişiselleştirilmiş ödeme deneyimlerine odaklanıyor. Token teknolojisi gelecekte de önemli bir rol oynayacak. Türkiye'de yerel veri merkezlerinde bu altyapıyı kurduk. Önümüzdeki dönemde de token sayısının artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.