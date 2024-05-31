2007'den beri ATM kullanan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bu gelişme, ceplerinize geri dönecek paralar anlamına geliyor.

Ödeme devi Visa ve Mastercard, tüketicilerin toplu olarak açtığı davada 197,5 milyon dolarlık rekor bir uzlaşmaya imza attı. Davaya konu olan, iki devin ATM ağı kurallarının rekabeti engelleyerek yapay olarak yüksek ücretlere neden olduğu iddiasıydı.

Kimler tazminat alacak?

Bu tarihi uzlaşma, 2007 yılından bu yana bankaların işlettiği ATM'lerden nakit çeken tüm tüketicileri kapsıyor. Yani, siz de bu süre zarfında ATM kullandıysanız, tazminat alma hakkına sahip olabilirsiniz!

Visa ve Mastercard kabul etti!

Visa ve Mastercard, uzlaşma anlaşmasıyla birlikte ATM ücretlerini yapay olarak yüksek tuttukları iddiasını kabul etmiş oldu. Bu durum, tüketici hakları açısından büyük bir zafer olarak görülüyor.

Tazminatlar ne zaman ödenecek?

Uzlaşma anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Onayın ardından, ödemelerin nasıl ve ne zaman dağıtılacağı belirlenecek. Süreci yakından takip ederek, tazminat hakkınızla ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.