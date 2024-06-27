ABD Bölge Yargıcı Margo Brodie, Visa ve Mastercard'ın kredi ve banka kartlarını kabul eden satıcılardan aldıkları ücretleri sınırlamayı kabul ettiği 30 milyar dolarlık antitröst anlaşmasını reddetti. Bu karar, Visa ve Mastercard'ın gelecekteki anlaşma stratejilerini ve satıcılarla olan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Ulusal Perakende Federasyonu da dahil olmak üzere birçok tüccar ve ticaret grubu, kart ücretlerinin yüksek kalacağı ve Visa ile Mastercard'ın kart işlemleri üzerinde fazla kontrol sahibi olacağı gerekçesiyle anlaşmaya karşı çıktı.

Anlaşmanın detayları

Anlaşma, satıcılar için ücretleri sınırlamayı ve kart işlemleri üzerindeki kontrolü azaltmayı amaçlıyordu. Ancak, Brodie'nin kararı sonrası satıcılar ve kart ağları, redaksiyon önerilerini sunmaları için 28 Haziran'a kadar süre verildi. Visa ve Mastercard, tüccarlar için daha elverişli bir anlaşma müzakere etmek zorunda kalabilir veya mahkemeye gitmeyi göze alabilir.

Kredi kartı pazarı tehlikede

Birçok satıcı ve ticaret grubu, anlaşmanın kart ücretlerini yeterince düşürmeyeceği ve Visa ile Mastercard'ın kart işlemleri üzerindeki kontrolünü azaltmayacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Brodie, anlaşmaya nihai onay verme olasılığının düşük olduğunu belirtti. Yargıcın kararı, kredi kartı pazarının yüzde 80'ini kontrol eden Visa ve Mastercard'ın satıcılarla olan ilişkilerini derinden etkileyebilir.

Geçiş ücretleri ve anlaşmanın kapsamı

Anlaşma, satıcıların Visa ve Mastercard'ı kabul etmek için ödediği, interchange ücretleri olarak da bilinen "geçiş ücretleri" üzerine 2005 yılında başlayan davaların çoğunu çözmeyi amaçlıyordu. Bu ücretler, genellikle her işlem başına yüzde 1,5 ile yüzde 3,5 arasında değişen oranlarla, 2023'te yaklaşık 72 milyar dolar tutarındaydı.

Anti-Steering hükümleri

Anlaşma, ortalama geçiş ücretinin üç yıl boyunca en az yüzde 0,04 puan düşmesini ve beş yıl boyunca mevcut ortalamanın en az yüzde 0,07 puan altında kalmasını öngörüyordu. Visa ve Mastercard ayrıca beş yıl boyunca oranları sınırlamayı ve satıcıların müşterileri daha ucuz kartlara yönlendirmesini engelleyen anti-steering hükümlerini kaldırmayı kabul etti. Ancak, Brodie 13 Haziran'daki bir duruşmada anlaşmayı reddedeceğinin sinyalini vermişti.

Senatörlerin tepkisi ve gelecek beklentileri

Bazı ABD senatörleri, satıcıların Visa ve Mastercard işlemlerini işlemek için diğer ödeme ağlarını kullanmalarına izin vermeyi amaçlayan Kredi Kartı Rekabet Yasası'nı teşvik ediyor. Yargıcın kararı, Visa, Mastercard ve yaklaşık 12 milyon satıcı arasında yapılan önceki 5,6 milyar dolarlık toplu dava geçiş ücreti anlaşmasını etkilemiyor. Ancak, Manhattan'daki bir federal temyiz mahkemesi, bazı perakendecileri eksik bırakan 7,25 milyar dolarlık bir anlaşmayı iptal ettikten yedi yıl sonra, Mart 2023'te bu anlaşmayı onayladı.