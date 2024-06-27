ABD Bölge Yargıcı Margo Brodie, Visa ve Mastercard'ın kredi ve banka kartı işlemlerinden alınan ücretleri sınırlamayı amaçlayan 30 milyar dolarlık antitröst anlaşmasını reddetti. Bu karar, kart ücretlerinin yüksekliği ve kart ağlarının kontrolü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Anlaşmanın reddedilme süreci

ABD Bölge Yargıcı Margo Brodie, Visa ve Mastercard'ın kredi ve banka kartlarını kabul eden satıcılardan aldıkları ücretleri sınırlamayı kabul ettiği 30 milyar dolarlık antitröst anlaşmasını Salı günü reddetti. Brodie, anlaşmaya nihai onay verme olasılığının düşük olduğunu belirterek, tarafların önerilerini sunmaları için 28 Haziran'a kadar süre verdi.

Ulusal Perakende Federasyonu karşı çıktı

Ulusal Perakende Federasyonu ve diğer birçok tüccar, kart ücretlerinin çok yüksek kalacağını ve Visa ile Mastercard'ın kart işlemleri üzerinde fazla kontrol sahibi olacağını savunarak anlaşmaya karşı çıktı. Bu durum, Visa ve Mastercard'ın satıcılar için daha elverişli bir anlaşma müzakere etmek veya mahkemeye gitmek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Visa ve Mastercard'ın tepkisi

Visa ve Mastercard, kararın hayal kırıklığı yarattığını belirtirken, anlaşmak isteyen satıcıların avukatları ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Şirketler, satıcılarla ilişkilerini yeniden düzenlemek ve yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabilir.

Anlaşmanın detayları

26 Mart'ta açıklanan anlaşma, satıcıların Visa ve Mastercard'ı kabul etmek için ödediği interchange ücretleri üzerine 2005 yılında başlayan davaların çoğunu çözmeyi amaçlıyordu. Anlaşma, ortalama geçiş ücretinin üç yıl boyunca en az yüzde 0,04 puan düşmesini ve beş yıl boyunca mevcut ortalamanın en az yüzde 0,07 puan altında kalmasını öngörüyordu. Ayrıca, Visa ve Mastercard beş yıl boyunca oranları sınırlamayı ve satıcıların müşterileri daha ucuz kartlara yönlendirmesini engelleyen anti-steering hükümlerini kaldırmayı kabul etti.