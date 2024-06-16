Antalya Limanı'ndan hareket eden ve 242 metre uzunluğundaki bu gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide bulunan 1191 yolcu arasında çoğunlukla ABD vatandaşları olduğu belirtildi. Ayrıca gemide 784 personel de görev yapıyor.

Geminin demirlemesinin ardından gümrük işlemleri tamamlandı ve yolcular limandan indi. Turistler, Bodrum'un simgelerinden Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparak şehrin tarihi alanlarını gezme fırsatı buldu. Bazı turistler ise yerel işletmelerden hediyelik eşya alışverişi yaptı.

Vista'nın akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na doğru hareket edeceği bildirildi.