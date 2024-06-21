Ege’nin incisi İzmir’e demirleyen bin 143 yolcu kapasiteli ‘Vista Majuro’ isimli kruvaziyer gemisi kentin ve bölgenin turizmine canlılık kattı. Miami’den, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1143 yolcu ve 750 mürettabatı ile yola çıkan dünyanın en ünlü kruvaziyer gemilerinden Vista, dün sabah saatlerinde İzmir Limanı’na demir attı.

Gemide bulunan turistler, gümrük işlemlerinin ardından İzmir merkezinde Agora ve Kemeraltı’nın yanı sıra, Bergama ve Efes antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldılar. İzmir’de bir gün kalacak olan Vista’nın esnafın kötü geçen bayram alışverişini telafi etmesi bekleniyor.

İstanbul’dan yola çıkan bin 143 yolcu kapasiteli Vista Majuro isimli gemi, önce Marshall Adaları bayraklı gemi dün gündüz saatlerinde Alsancak Limanı’na demirledi. Gümrük işlemlerinin yapılmasıyla gümrük limanında demirleyen Vista, giriş işlemlerini yaparken turistler İzmir’in ticari ve tarihi bölgelerine akın etti. Turistlerin bir kısmı tur otobüsleriyle şehir merkezine giderken bazı turistler ise Alsancak’tan yürüyerek gezintiye başladı.

İzmir’e yaz sezonu boyunca binlerce yabancı turistin gelmesi beklenirken yerli turistlerin de yaz sezonu bitmeden Ege ve İzmir bölgesine ziyareti devam ediyor. Ege Bölgesi Kurban Bayramı’nın bitmesiyle ziyaretler artarak devam ediyor. 750 personelle yolculara hizmet veren Vista’nın İzmir’in diğer tatil beldelerine hareket edeceği bildiriliyor. Amerikalı turistlerin çoğunlukta bulunduğu gemi, gümrük işlemleri için Alsancak Limanı’na demirlerken şehir merkezi ziyareti için turistler gemiden inerek tur otobüslerine bindi, İzmir turuna başladı.

‘Lider Kruvaziyer’ ödülü

Ege’nin incisi İzmir’e gerçekleşen ziyaretler, her yıl artsa da sadece pandemi dönemlerinde ziyaret gerçekleşmedi. İzmir Deniz Ticaret Odası’nın verilerine göre, 2003 yılında 5 sefer ile 3 bin 271, 2004 yılında 32 sefer ile 77 bin 000 yolcu, 2005 yılında 26 sefer ile 58 bin 042 yolcu, 2006 yılında 94 sefer ile 183 bin 198 yolcu, 2007 yılında 122 sefer ile 288 bin 017, 2008 yılında 128 sefer ile 321 bin 279 yolcu, 2009 yılında ise 127 sefer ile 309 bin 603 yolcu, 2010 yılında 141 sefer ile 355 bin 899 yolcu, 2011 yılında 272 sefer ile 504 bin 921 yolcu, 2012 yılında ise 286 sefer ile 510 bin 042 yolcu akın etti.

2013 yılı sonunda 191 sefer ile 463 bin 204, 2014 yılı sonunda 137 sefer ile 335 bin 891, 2015 yılında 108 sefer ile 241 bin 716, 2016 yılında 24 sefer ile 27 bin 619, 2017 Kasım sonu itibari ile 18 sefer ile 9 bin 172 yolcu kente gelerek kruvaziyer turizminde son 15 yılda İzmir’e kruvaziyer turist sayısı 3 milyon 754 bin 285’e ulaştı. İzmir, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Dünya Seyahat Ödülleri kapsamında “Avrupa’nın Lider Kruvaziyer Destinasyonu” ödülünü aldı.