Katar'ın Dubai şehrinde bir mağaza vitrininde kadının manken olarak kullanılması tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan videoda "marketing in dubai" açıklamasıyla bir kadının mağaza önünde vitrin mankeni olarak kıyafet gösteriminde bulunması izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dubai Festival City Mall'daki Manto Bride mağazasının cesur pazarlama stratejisi, çevrimiçi olarak büyük yankı uyandırdı. Mağaza, mankenlerin yanında poz vermesi için canlı bir model olan Angelina'yı kullanarak alışveriş yapanların ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir gösteri oluşturdu. Angelina, mağazanın girişinde bir platformda durarak markanın elbiselerinden birini ve topuklu ayakkabılar giydi. Belirli aralıklarla poz değiştirerek mankenlerle kusursuz bir şekilde uyum sağladı ve yoldan geçenleri büyüledi.

Sosyal medyada çığ gibi büyüdü

Angelina, deneyimini Instagram ve TikTok'ta paylaştı ve video hızla yayıldı, kendi hesaplarında 6.000'den fazla görüntüleme aldı. Ancak, popüler Dubai merkezli hesap "@lovindubai" tarafından yapılan bir yeniden paylaşım, videonun erişimini önemli ölçüde artırarak 489.000 görüntüleme ve 300'den fazla yorum topladı.

Tepkiler karışık

Pazarlama taktiği, çevrimiçi olarak karışık tepkiler aldı. Bir Instagram kullanıcısı yaklaşımı eleştirerek, bunun insanlık dışı olduğunu, cansız mankenler varken canlılarına gerek olmadığını söyledi. Bir diğer kullanıcı da bu görüşü destekleyerek bunu "kölelik" olarak nitelendirdi.

Buna karşılık, bazıları yaratıcı pazarlama tekniğini övdü. Başka bir kullanıcı videonun yeni nesil pazarlama olduğunu belirterek stratejinin yenilikçi yönünü vurguladı. Bir diğer kullanıcı ise pazarlama için birilerinin çok parası olduğunu vurgulayarak kampanyanın arkasındaki çaba ve yatırımı takdir etti.

Canlı manken insan onuruna hakaret mi?

Manto Bride'daki canlı manken gösterisi, kesinlikle büyük dikkat çekerek pazarlamada cesur bir hamle olduğunu kanıtladı. Görüşler farklı olsa da, kampanyanın markaya ilgi çekme ve konuşma başlatma konusundaki başarısı inkar edilemez. Sosyal medyanın bu tür stratejileri daha da yaymasıyla birlikte, yenilikçi pazarlama tekniklerinin etkisi her zamankinden daha belirgin hale geliyor.